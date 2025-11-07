Stella-Jones legte Quartalsergebnis vor

Stella-Jones lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,59 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Stella-Jones 1,42 CAD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 958,0 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 915,0 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at