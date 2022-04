Stellantis-Aktie fester: Stellantis will Finanzierungen umstrukturieren - Software-Niederlassung soll in Rüsselsheim aufgebaut werden

Stellantis kündigte an, seine Unternehmen Leasys und Free2move Lease in eine neue Leasinggesellschaft mit Credit Agricole einzubringen, an der beide Unternehmen je 50 Prozent halten. Das Unternehmen strebt Stellantis zufolge eine Flotte von rund 1 Million Fahrzeugen bis 2026 an.

Credit Agricole Consumer Finance teilte mit, die Bank wolle Stellantis auch aus dem Kapital der FCA Bank und Leasys Rent herauskaufen, um einen paneuropäischen Akteur in der Autofinanzierung, im Leasing und in der Mobilität zu schaffen. Das Ziel sei ein ausstehendes Portfolio von 10 Milliarden Euro bis 2026.

Darüber hinaus kündigte Stellantis an, die Finanzaktivitäten durch Joint Ventures mit BNP Paribas Personal Finance und Santander Consumer Finance in den jeweiligen Ländern neu zu organisieren. Santander teilte mit, die Bank werde der Finanzierungspartner des Automobilherstellers für seine Marken in Belgien, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Polen, Portugal und Spanien werden, Dabei soll das ausstehende Portfolio der Stellantis-Marken bis 2026 um 33 Prozent auf 40 Milliarden Euro erhöht werden.

Die Transaktionen sollen in der ersten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen werden, sobald die Genehmigung der zuständigen Kartell- und Marktaufsichtsbehörden vorliegt, so Stellantis.

Stellantis baut Software-Einheit in Rüsselsheim auf

Der Autobauer Stellantis will am Stammsitz seiner deutschen Tochter Opel in Rüsselsheim mehr als hundert neue Stellen bei Künstlicher Intelligenz und digitaler Vernetzung schaffen. "Im Rahmen der Softwarestrategie von Stellantis bauen wir in Rüsselsheim gerade eine der weltweit geplanten Software-Einheiten Software X auf", kündigte Opel-Personalchef Ralph Wangemann in einer internen Mitarbeiterbotschaft am 14. März an, wie das Handelsblatt berichtet. "Für dieses Jahr sollen zunächst Stellen im unteren dreistelligen Bereich entstehen", heißt es in einer separaten Rundmail des Betriebsrats.

Die neue Software-Einheit in Rüsselsheim soll einer von mehreren "Talent-Hubs" sein, die Stellantis bis 2024 weltweit aufbauen möchte. Insgesamt will der viertgrößte Autobauer der Welt binnen zwei Jahren ein Team aus 4.500 Codern und Programmierern rund um den Globus zusammenstellen. Bei Opel in Rüsselsheim gebe es aktuell bereits mehr als zwei Dutzend Stellenangebote für die neue Software-Einheit. "Viele weitere werden folgen", sagte Arbeitsdirektor Wangemann. Die Betriebsräte fordern unterdessen weitere Investitionen. "Um technologisch nicht im Abseits zu landen, wird auch mittelfristig ein weiterer Stellenaufbau folgen müssen", konstatieren die Arbeitnehmervertreter.

