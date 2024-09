Stellantis mit dreistelliger Millioneninvestition in Michigan-Werke - Aktie nahezu unbewegt

Der Autokonzern Stellantis will mehr als 406 Millionen US-Dollar in drei Werke im US-Bundesstaat Michigan investieren.

Davon sollen 235,5 Millionen Dollar in das Montagewerk Sterling Heights fließen, das den Angaben zufolge als erster Stellantis-Standort in den USA mit dem Ram 1500 REV ein vollelektrisches Fahrzeug bauen wird. Der leichte Pickup soll Ende dieses Jahres auf den Markt kommen.

Rund 97,6 Millionen Dollar fließen in die Umrüstung des Truck-Montagewerks Warren für die Produktion des künftigen elektrifizierten Jeep Wagoneer, und mehr als 73 Millionen Dollar in das Motorenwerk Dundee zur Herstellung von Batterieträgern.

In diesem Jahrzehnt investiert Stellantis mehr als 50 Milliarden Euro in die Elektrifizierung mit dem Ziel, bis 2030 sämtliche Pkw in Europa und 50 Prozent der Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in den USA als vollelektrische Fahrzeuge zu verkaufen.

An der EURONEXT Amsterdam steigt die Stellantis-Aktie zeitweise um 0,05 Prozent auf 13,686 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)