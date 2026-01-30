|
STEP präsentierte Quartalsergebnisse
STEP hat am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 74,40 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei STEP noch ein Gewinn pro Aktie von 72,68 JPY in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat STEP mit einem Umsatz von insgesamt 4,55 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,79 Prozent gesteigert.
