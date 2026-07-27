Sterlite Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sterlite Technologies hat am 24.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,03 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,200 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 87,44 Prozent auf 19,10 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at