02.12.2025 18:53:38

STICHWORT: Weiterer Rentenfahrplan in Bundestag und Bundesrat

BERLIN (dpa-AFX) - Das umstrittene Rentenpaket von Union und SPD soll noch in dieser Woche im Bundestag beschlossen werden. Die zweite und dritte Lesung ist für Freitag, 11.20 Uhr, angesetzt.

Es soll - wie bei besonders umstrittenen Fragen üblich - namentlich abgestimmt werden. Dafür haben die Abgeordneten Stimmkarten mit ihrem Namen und ihrer Fraktion - jeweils eine für "Ja", "Nein" und "Stimmenthaltung". Nachdem die Sitzungspräsidentin oder der -präsident den Wahlgang geschlossen haben, zahlen die Schriftführerinnen und -führer aus. Das Ergebnis wird noch in der laufenden Sitzung von dem Sitzungspräsidenten bekanntgegeben. Die Namensliste wird veröffentlicht.

Die Spitzen von Union und SPD hoffen auf eine Mehrheit für das Gesetz - allerdings gab es bei einer Test-Abstimmung in der Unionsfraktion etwa 15 Gegenstimmen, einige sprachen sogar von etwa 20 Nein-Stimmen. Nun sollen sich die CDU/CSU-Abgeordneten bis Mittwochmittag endgültig entscheiden. Bis dahin sollen sie der Fraktionsführung mitteilen, falls sie mit Nein oder Enthaltung stimmen wollen.

Am 19. Dezember soll der Bundesrat nach dem Plan der Koalitionsspitzen dem Gesetz zustimmen. Am 1. Januar soll das Gesetz in Kraft treten./bw/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:39 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX legt letztlich zu -- US-Börsen schließen mit Plus -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex konnten am Dienstag Gewinne einfahren. An der Wall Street dominierten die Käufer. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen