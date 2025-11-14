Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus

Null Euro, nur Spreads: das verspricht ZERO. Stiftung Warentest hat den Broker von finanzen.net in Ausgabe 12/2025 erneut zum Kostensieger gekürt!

Die Stiftung Warentest hat ihr 'Kostensieger'-Urteil für finanzen.net ZERO erneuert. Nach der Auszeichnung in 11/2024 bestätigt das aktuelle Testergebnis (12/2025) wieder: Bei finanzen.net ZERO ist fast alles umsonst.

Du handelst Aktien, ETFs, Fond­s, Derivate und Kryptos besonders günstig zu 0 € Depot-, Verwahr- und Ordergebühren (zzgl. Spreads) – einfach, flexibel, transparent.

Das Testergebnis auf einen Blick

Günstig für Trader & Saver: ZERO erzielt in der Ausgabe 12/2025 von Stiftung Warentest in allen vier Modell-Depots 0 € Gesamtkosten - inklusive des neu getesteten Sparplans über 50 € pro Monat.

ZERO erzielt in der Ausgabe 12/2025 von Stiftung Warentest - inklusive des neu getesteten Sparplans über 50 € pro Monat. Maximale Ersparnis: Laut Testurteil kannst Du mit besonders günstigen Brokern wie ZERO im Vergleich zu den teuersten Anbietern bis zu 814 € Gebühren pro Jahr sparen - bei finanzen.net ZERO gehört dieses Geld ganz Dir und Deiner Rendite.

Profitiere jetzt doppelt: Kostensieger-Konditionen UND Winterdeal-Bonus

Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, Dein neues Depot bei finanzen.net ZERO zu eröffnen! Denn als Neukunde erhältst Du beim ZERO Winterdeal 2025 gleich zwei Wertpapiere geschenkt - und nach Depotübertrag sogar bis zu 300 € Wechselprämie.1

Die Top-Konditionen von finanzen.net ZERO im Überblick

Keine unnötigen Kosten und damit mehr Rendite für Dich. Handle alle Aktien, Derivate, ETFs und Fond­s wirklich ohne Ordergebühren (zzgl. markt­üblicher Spreads).

1) Bitte beachte die Teilnahme­bedingungen und zeitlichen Befristungen unserer Aktionen.

