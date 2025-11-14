Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus

In eigener Sache 14.11.2025 16:16:16

Null Euro, nur Spreads: das verspricht ZERO. Stiftung Warentest hat den Broker von finanzen.net in Ausgabe 12/2025 erneut zum Kostensieger gekürt!

In eigener Sache

 

Die Stiftung Warentest hat ihr 'Kostensieger'-Urteil für finanzen.net ZERO erneuert. Nach der Auszeichnung in 11/2024 bestätigt das aktuelle Testergebnis (12/2025) wieder: Bei finanzen.net ZERO ist fast alles umsonst.

Du handelst Aktien, ETFs, Fond­s, Derivate und Kryptos besonders günstig zu 0 € Depot-, Verwahr- und Ordergebühren (zzgl. Spreads) – einfach, flexibel, transparent.

 

Das Testergebnis auf einen Blick

  • Günstig für Trader & Saver: ZERO erzielt in der Ausgabe 12/2025 von Stiftung Warentest in allen vier Modell-Depots 0 € Gesamtkosten - inklusive des neu getesteten Sparplans über 50 € pro Monat.
  • Maximale Ersparnis: Laut Testurteil kannst Du mit besonders günstigen Brokern wie ZERO im Vergleich zu den teuersten Anbietern bis zu 814 € Gebühren pro Jahr sparen - bei finanzen.net ZERO gehört dieses Geld ganz Dir und Deiner Rendite.
  • Mehrfacher 'Kostensieger': Nachdem finanzen.net ZERO bereits in früheren Ausgaben 'Kostensieger' wurde - zuletzt 11/2024 - bestätigt Stiftung Warentest diesen Titel jetzt erneut. Bei ZERO ist der Name Programm – als Anleger handelst Du wirklich beim 'Kostensieger'.

 

Profitiere jetzt doppelt: Kostensieger-Konditionen UND Winterdeal-Bonus

Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, Dein neues Depot bei finanzen.net ZERO zu eröffnen! Denn als Neukunde erhältst Du beim ZERO Winterdeal 2025 gleich zwei Wertpapiere geschenkt - und nach Depotübertrag sogar bis zu 300 € Wechselprämie.1

So einfach funktioniert's:

  • Eröffne hier Dein ZERO-Depot,
  • gib bei der Registrierung den Promo-Code "WINTER2025" ein,
  • führe Deine Trades ohne Ordergebühren aus (bei ZERO fallen lediglich die markt­üblichen Spreads an),
  • nach wenigen Wochen erhältst Du 1 Gratis-Aktie und 1 Anteil am neuen MS­CI World-E­T­F von finanzen.net ins Depot gebucht.1
  • Wenn Du zusätzlich Dein altes Depot überträgst, kannst Du Dir außerdem bis zu 300 € Wechselprämie sichern.1

 

Jetzt informieren und ZERO Winterdeal sichern

 

Die Top-Konditionen von finanzen.net ZERO im Überblick

  • Keine unnötigen Kosten und damit mehr Rendite für Dich. Handle alle Aktien, Derivate, ETFs und Fond­s wirklich ohne Ordergebühren (zzgl. markt­üblicher Spreads).
  • Ideal zum Vermögensaufbau mit mehr als 10.000 kostenlosen Sparplänen auf Aktien, Krypto, Fond­s und ETFs - bereits ab 1 € Sparrate, auf Wunsch mit Dynamisierung, ausführbar wöchentlich, 2-wöchentlich, monatlich oder viertel­jährlich - natür­lich ohne Order­gebühren (zzgl. Spreads).
  • Echte Kryp­tos 24/7 han­deln ohne Depot- oder Verwahr­gebühren, Fremdkosten­pauschalen oder Neben­kosten, Du zahlst nur den Spread und bei Kleinst­orders 1 € Mindermengenzuschlag (sicher ver­wahrt in Deutsch­land)
  • Intelligente Order-Typen wie Trailing Stop Loss, One cancels other (OCO), Limit, Stop Limit und Multiorder helfen Dir, die für Dich optimalen Ein- und Ausstiegs­punkte zu handeln.
  • Investiere per Bruchstückhandel auch mit kleinen Beträgen in große Aktien oder ETFs.
  • Umfassende Trader-Tools wie Profi-Charts, kosten­lose Preis-, Vola- und Order-Alarme, Watchlist, Echtzeit­daten und Depot­statistiken - Deine Basis für fundierte Entscheidungen.
  • Native und robuste Plattform: ein­fach zu bedie­nende Handels­ober­fläche für schnellen und zuver­lässigen Handel.
  • Intuitives Trading und volle Integration in Deutsch­lands größ­tes Börsen­portal finanzen.net
  • Mehrfach empfohlen: Neben der erneuten Auszeichnung als 'Kostensieger' der Stiftung Warentest (12/25) empfehlen auch WELT, Finanz­tip, Finanz­fluss und extraETF unseren Broker.
  • Von Kunden geliebt: Tausende Kunden vergeben Top-Bewertungen beim Bewertungs­portal Trust­pilot - und für die ZERO-App (4,7 Sterne im App Store & 4,8 Sterne im Play Store).
  • Alle Features von finanzen.net zero

 

Jetzt kostenlos Depot eröffnen & Winterdeal sichern

... oder hier informieren (Promo-Code "WINTER2025" nicht vergessen).

 

finanzen.net zero ist ein Angebot der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.
1) Bitte beachte die Teilnahme­bedingungen und zeitlichen Befristungen unserer Aktionen.

­

