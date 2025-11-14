|In eigener Sache
|
14.11.2025 16:16:16
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
Die Stiftung Warentest hat ihr 'Kostensieger'-Urteil für finanzen.net ZERO erneuert. Nach der Auszeichnung in 11/2024 bestätigt das aktuelle Testergebnis (12/2025) wieder: Bei finanzen.net ZERO ist fast alles umsonst.
Du handelst Aktien, ETFs, Fonds, Derivate und Kryptos besonders günstig zu 0 € Depot-, Verwahr- und Ordergebühren (zzgl. Spreads) – einfach, flexibel, transparent.
Das Testergebnis auf einen Blick
- Günstig für Trader & Saver: ZERO erzielt in der Ausgabe 12/2025 von Stiftung Warentest in allen vier Modell-Depots 0 € Gesamtkosten - inklusive des neu getesteten Sparplans über 50 € pro Monat.
- Maximale Ersparnis: Laut Testurteil kannst Du mit besonders günstigen Brokern wie ZERO im Vergleich zu den teuersten Anbietern bis zu 814 € Gebühren pro Jahr sparen - bei finanzen.net ZERO gehört dieses Geld ganz Dir und Deiner Rendite.
- Mehrfacher 'Kostensieger': Nachdem finanzen.net ZERO bereits in früheren Ausgaben 'Kostensieger' wurde - zuletzt 11/2024 - bestätigt Stiftung Warentest diesen Titel jetzt erneut. Bei ZERO ist der Name Programm – als Anleger handelst Du wirklich beim 'Kostensieger'.
Profitiere jetzt doppelt: Kostensieger-Konditionen UND Winterdeal-Bonus
Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, Dein neues Depot bei finanzen.net ZERO zu eröffnen! Denn als Neukunde erhältst Du beim ZERO Winterdeal 2025 gleich zwei Wertpapiere geschenkt - und nach Depotübertrag sogar bis zu 300 € Wechselprämie.1
So einfach funktioniert's:
- Eröffne hier Dein ZERO-Depot,
- gib bei der Registrierung den Promo-Code "WINTER2025" ein,
- führe Deine Trades ohne Ordergebühren aus (bei ZERO fallen lediglich die marktüblichen Spreads an),
- nach wenigen Wochen erhältst Du 1 Gratis-Aktie und 1 Anteil am neuen MSCI World-ETF von finanzen.net ins Depot gebucht.1
- Wenn Du zusätzlich Dein altes Depot überträgst, kannst Du Dir außerdem bis zu 300 € Wechselprämie sichern.1
Jetzt informieren und ZERO Winterdeal sichern
Die Top-Konditionen von finanzen.net ZERO im Überblick
- Keine unnötigen Kosten und damit mehr Rendite für Dich. Handle alle Aktien, Derivate, ETFs und Fonds wirklich ohne Ordergebühren (zzgl. marktüblicher Spreads).
- Ideal zum Vermögensaufbau mit mehr als 10.000 kostenlosen Sparplänen auf Aktien, Krypto, Fonds und ETFs - bereits ab 1 € Sparrate, auf Wunsch mit Dynamisierung, ausführbar wöchentlich, 2-wöchentlich, monatlich oder vierteljährlich - natürlich ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads).
- Echte Kryptos 24/7 handeln ohne Depot- oder Verwahrgebühren, Fremdkostenpauschalen oder Nebenkosten, Du zahlst nur den Spread und bei Kleinstorders 1 € Mindermengenzuschlag (sicher verwahrt in Deutschland)
- Intelligente Order-Typen wie Trailing Stop Loss, One cancels other (OCO), Limit, Stop Limit und Multiorder helfen Dir, die für Dich optimalen Ein- und Ausstiegspunkte zu handeln.
- Investiere per Bruchstückhandel auch mit kleinen Beträgen in große Aktien oder ETFs.
- Umfassende Trader-Tools wie Profi-Charts, kostenlose Preis-, Vola- und Order-Alarme, Watchlist, Echtzeitdaten und Depotstatistiken - Deine Basis für fundierte Entscheidungen.
- Native und robuste Plattform: einfach zu bedienende Handelsoberfläche für schnellen und zuverlässigen Handel.
- Intuitives Trading und volle Integration in Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net
- Mehrfach empfohlen: Neben der erneuten Auszeichnung als 'Kostensieger' der Stiftung Warentest (12/25) empfehlen auch WELT, Finanztip, Finanzfluss und extraETF unseren Broker.
- Von Kunden geliebt: Tausende Kunden vergeben Top-Bewertungen beim Bewertungsportal Trustpilot - und für die ZERO-App (4,7 Sterne im App Store & 4,8 Sterne im Play Store).
- Alle Features von finanzen.net zero
Jetzt kostenlos Depot eröffnen & Winterdeal sichern
... oder hier informieren (Promo-Code "WINTER2025" nicht vergessen).
finanzen.net zero ist ein Angebot der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.
1) Bitte beachte die Teilnahmebedingungen und zeitlichen Befristungen unserer Aktionen.
