STMicroelectronics präsentierte Quartalsergebnisse

STMicroelectronics hat sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,350 EUR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat STMicroelectronics in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,86 Milliarden EUR im Vergleich zu 3,11 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,228 EUR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 2,81 Milliarden EUR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,170 EUR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat STMicroelectronics im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 14,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,46 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 12,27 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,558 EUR geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 10,03 Milliarden EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at