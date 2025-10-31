D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
|
31.10.2025 22:45:00
Stock-Split Watch: Is D-Wave Quantum Next?
Quantum computing could potentially be the next major tech innovation, and that has driven increased investment in pure-play quantum computing companies, including D-Wave Quantum (NYSE: QBTS). Over the last year, its share price has increased by over 3,000%.Companies that are skyrocketing in value sometimes decide to carry out stock splits. Case in point, market leader Nvidia has split its stock twice from 2021 to 2024. This can be exciting for shareholders, so let's see whether D-Wave is likely to do the same.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
