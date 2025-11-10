Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
11.11.2025 00:17:00
Stocks surge on hopes for an end to the government shutdown. Why the reopening could get tricky.
A trove of delayed U.S. economic data could also spark volatilityWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!