Stoxx Europe 50
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04.11.2026 12:26:46
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 mit Kursplus
Um 12:10 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,34 Prozent auf 5 432,63 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,171 Prozent auf 5 370,14 Punkte an der Kurstafel, nach 5 360,97 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5 434,87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 370,14 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 0,898 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der STOXX 50 bei 5 298,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 505,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 763,55 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,59 Prozent nach oben. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Punkten.
Tops und Flops im STOXX 50
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell HSBC (+ 4,55 Prozent auf 13,15 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 4,08 Prozent auf 6,27 EUR), Barclays (+ 3,91 Prozent auf 4,36 GBP), UBS (+ 3,62 Prozent auf 40,90 CHF) und UniCredit (+ 2,56 Prozent auf 77,23 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-1,59 Prozent auf 988,80 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-0,85 Prozent auf 93,74 GBP), Siemens Energy (-0,82 Prozent auf 128,72 EUR), Unilever (-0,74 Prozent auf 48,21 GBP) und AstraZeneca (-0,54 Prozent auf 136,86 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 5 075 924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 542,669 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Die BP-Aktie präsentiert mit 6,00 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 241,00
|-6,71%
|AstraZeneca PLC
|167,80
|-0,33%
|Barclays plc
|5,12
|-2,07%
|BP plc (British Petrol)
|6,73
|-0,61%
|HSBC Holdings plc
|15,53
|-1,85%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,22
|-1,25%
|London Stock Exchange (LSE)
|116,95
|0,26%
|Rheinmetall AG
|832,40
|-12,47%
|Siemens AG
|270,65
|-2,27%
|Siemens Energy AG
|113,14
|-7,26%
|UBS
|43,27
|-3,76%
|UniCredit S.p.A.
|76,70
|-2,39%
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|59,81
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