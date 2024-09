STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50-Anleger greifen zu

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,19 Prozent fester bei 4 496,12 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,127 Prozent auf 4 481,75 Punkte an der Kurstafel, nach 4 487,47 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 496,56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 4 477,30 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 2,41 Prozent. Vor einem Monat, am 27.08.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 498,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 498,87 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 27.09.2023, einen Wert von 3 900,75 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 9,88 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BASF (+ 5,63 Prozent auf 47,85 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,24 Prozent auf 59,58 EUR), Richemont (+ 2,25 Prozent auf 134,10 CHF), BP (+ 1,54 Prozent auf 3,90 GBP) und Siemens (+ 0,94 Prozent auf 183,44 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen UniCredit (-1,38 Prozent auf 39,42 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,32 Prozent auf 3,85 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,27 Prozent auf 49,58 CHF), SAP SE (-0,76 Prozent auf 202,95 EUR) und RELX (-0,53 Prozent auf 35,73 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 9 472 698 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 501,501 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Im STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,94 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

