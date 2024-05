Stoxx Europe 50-Titel Glencore-Aktie: Glencore streicht Dividende zusammen

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Papier Glencore am 29.05.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 0,10 USD für das Jahr 2023. So schwächte sich die Glencore-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 71,43 Prozent ab. Die gesamte Dividendenausschüttung von Glencore beläuft sich auf 5,19 Mrd. USD. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 32,27 Prozent gestiegen.

Entwicklung der Dividendenrendite

Das Glencore-Wertpapier beendete den Tag der Hauptversammlung via London bei 4,83 GBP. Das Glencore-Papier wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Glencore-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Investoren. Für das Jahr 2023 weist das Glencore-Papier eine Dividendenrendite von 2,18 Prozent auf. Somit ermäßigte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 6,31 Prozent.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Glencore via London 85,87 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 1 003,94 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Glencore

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 0,15 USD aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Anstieg auf 2,50 Prozent bedeuten.

Kerndaten von Glencore

Die Marktkapitalisierung des Stoxx Europe 50-Unternehmens Glencore beläuft sich aktuell auf 75,652 Mrd. USD. Glencore weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,04 auf. Der Umsatz von Glencore betrug in 2023 175,361 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 0,28 USD.

Redaktion finanzen.at