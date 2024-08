STOXX-Handel Euro STOXX 50 letztendlich mit Abgaben

Der Handel in Europa verlief zum Handelsende in ruhigen Bahnen.

Am Montag schloss der Euro STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 4 669,16 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,987 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,247 Prozent stärker bei 4 686,85 Punkten in den Handel, nach 4 675,28 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 4 699,91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 658,86 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 12.07.2024, bei 5 043,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 085,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 321,33 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,46 Prozent nach oben. 5 121,71 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Enel (+ 1,08 Prozent auf 6,45 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,01 Prozent auf 439,20 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,56 Prozent auf 3,48 EUR), Deutsche Börse (+ 0,54 Prozent auf 185,15 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,49 Prozent auf 24,73 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil adidas (-1,03 Prozent auf 212,40 EUR), BMW (-0,90 Prozent auf 78,98 EUR), Stellantis (-0,68 Prozent auf 13,98 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,57 Prozent auf 57,48 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-0,48 Prozent auf 133,72 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4 545 919 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 317,711 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,73 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at