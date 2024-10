STOXX-Handel: Euro STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone

Am Freitag notiert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,08 Prozent stärker bei 4 939,36 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,188 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,099 Prozent auf 4 940,35 Punkte an der Kurstafel, nach 4 935,45 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 952,04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 915,57 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,774 Prozent nach unten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 25.09.2024, bei 4 916,89 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 25.07.2024, einen Stand von 4 811,28 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.10.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 073,35 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,45 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Stellantis (+ 0,73 Prozent auf 12,65 EUR), Eni (+ 0,67 Prozent auf 14,45 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,64 Prozent auf 28,21 EUR), SAP SE (+ 0,62 Prozent auf 220,40 EUR) und Siemens (+ 0,59 Prozent auf 180,52 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,15 Prozent auf 57,69 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,14 Prozent auf 469,10 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-0,38 Prozent auf 140,54 EUR), Allianz (-0,37 Prozent auf 293,80 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,37 Prozent auf 37,68 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 736 176 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 306,521 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,91 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at