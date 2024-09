STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels stärker

Der Euro STOXX 50 bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.

Der Euro STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,36 Prozent auf 4 831,54 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,054 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,076 Prozent auf 4 817,74 Punkte an der Kurstafel, nach 4 814,08 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 817,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 831,54 Punkten lag.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,82 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 13.08.2024, bei 4 694,92 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 13.06.2024, einen Stand von 4 935,50 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.09.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 223,48 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,06 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 1,62 Prozent auf 91,42 EUR), BMW (+ 1,26 Prozent auf 72,26 EUR), Eni (+ 1,19 Prozent auf 13,91 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,11 Prozent auf 56,29 EUR) und BASF (+ 0,94 Prozent auf 43,10 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Siemens (-0,43 Prozent auf 163,60 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-0,26 Prozent auf 130,16 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,17 Prozent auf 482,70 EUR), Deutsche Börse (+ 0,10 Prozent auf 208,30 EUR) und Stellantis (+ 0,10 Prozent auf 13,55 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die BASF-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 178 447 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 303,224 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

2024 weist die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,57 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at