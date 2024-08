STOXX-Handel: STOXX 50 notiert am Mittwochmittag im Plus

Für den STOXX 50 geht es am Mittwochmittag aufwärts.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 1,20 Prozent fester bei 4 494,52 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,036 Prozent stärker bei 4 442,67 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 441,05 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4 497,34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 442,67 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 0,934 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 491,43 Punkten auf. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 395,30 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, wurde der STOXX 50 auf 4 053,53 Punkte taxiert.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 9,84 Prozent. Bei 4 584,77 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit HSBC (+ 4,11 Prozent auf 7,05 GBP), Glencore (+ 3,92 Prozent auf 4,33 GBP), Airbus SE (ex EADS) (+ 3,59 Prozent auf 138,36 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,73 Prozent auf 28,42 GBP) und BP (+ 2,23 Prozent auf 4,62 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil GSK (-1,65 Prozent auf 15,17 GBP), Deutsche Telekom (-1,04 Prozent auf 23,84 EUR), RELX (-0,81 Prozent auf 36,58 GBP), Roche (-0,25 Prozent auf 284,80 CHF) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,21 Prozent auf 61,50 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 16 065 419 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 522,927 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,57 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

