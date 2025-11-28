Strategic Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Strategic Resources veröffentlichte am 26.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,020 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at