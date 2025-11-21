FLIGHT HOLDINGS Aktie

WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004

21.11.2025 11:23:00

Strategist warns of capital flight risk from Japan, drawing parallels with Liz Truss era

New Japanese Prime Minister Sanae Takaichi differs from Truss in that she wants to spend rather than cut taxes, but both plans amount to aggressive fiscal stimulus, says Deutsche Bank.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
