Strauss Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Strauss Group hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,740 ILS je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Strauss Group 1,99 Milliarden ILS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,89 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at