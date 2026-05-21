Strides Arcolab legte Quartalsergebnis vor

Strides Arcolab hat am 18.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,77 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,92 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,23 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 11,90 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 60,34 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 390,55 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 44,75 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 48,59 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at