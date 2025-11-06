Studsvik A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Studsvik A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,44 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,870 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 205,8 Millionen SEK – ein Plus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Studsvik A 200,8 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at