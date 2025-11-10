SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
|
10.11.2025 14:23:15
Study: Germans broadly support democracy, oppose far right
Despite fears that nationalism is growing, a study has found that the majority of respondents favor democracy and are worried about the rise of the Alternative for Germany party.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!