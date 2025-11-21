Subsea 7 gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Subsea 7 hat am 20.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,84 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,32 NOK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,39 Prozent auf 18,57 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 19,63 Milliarden NOK gelegen.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,443 USD sowie einem Umsatz von 1,90 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at