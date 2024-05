Südkoreas Militär: Nordkorea feuert ballistische Rakete ab

SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mindestens eine Rakete in Richtung offenes Meer abgefeuert. Südkoreas Generalstab ging davon aus, dass es sich dabei um eine ballistische Rakete handelt, deren Starts oder auch nur Tests dem abgeschotteten Nachbarland durch UN-Beschlüsse untersagt sind. Die Rakete sei nach dem Start am Freitag in Richtung des Meers zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan geflogen, teilte die oberste Kommandostelle in Seoul mit. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Ballistische Raketen können - je nach Bauart - mit einem Atomsprengkopf bestückt werden. Das von Kim Jong Un regierte Nordkorea ist wegen seines Atomwaffenprogramms internationale weitgehend isoliert./dg/DP/jha