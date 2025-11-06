Sui North Gas vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sui North Gas hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7,04 PKR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,83 PKR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Sui North Gas im vergangenen Quartal 366,83 Milliarden PKR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sui North Gas 434,48 Milliarden PKR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at