Sulabh Engineers Services: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sulabh Engineers Services präsentierte am 14.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,050 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Sulabh Engineers Services mit einem Umsatz von insgesamt 17,0 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 75,83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at