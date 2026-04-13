13.04.2026 06:31:29

Suminoe Textile legte Quartalsergebnis vor

Suminoe Textile präsentierte am 10.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,82 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Suminoe Textile ein EPS von 1,49 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Suminoe Textile 26,13 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 26,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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