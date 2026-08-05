Sumitomo Bakelite: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sumitomo Bakelite hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,26 USD gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Sumitomo Bakelite hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 597,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 537,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at