SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES legte Quartalsergebnis vor

SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 91,84 JPY gegenüber -136,690 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 313,67 Milliarden JPY – ein Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES 299,05 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurden 257,42 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES 63,86 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,40 Prozent zurück. Hier wurden 1 066,88 Milliarden JPY gegenüber 1 071,13 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

