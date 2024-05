Sumitomo Mitsui Financial Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sumitomo Mitsui Financial Group ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sumitomo Mitsui Financial Group die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD gegenüber 0,040 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,96 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sumitomo Mitsui Financial Group einen Umsatz von 13,66 Milliarden USD eingefahren.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,156 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 5,17 Milliarden USD ausgegangen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,00 USD gegenüber 0,870 USD im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 59,85 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 35,09 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 44,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,946 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 23,56 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at