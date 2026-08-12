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12.08.2026 06:31:29
Summit Midstream präsentierte Quartalsergebnisse
Summit Midstream hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 0,11 USD. Im letzten Jahr hatte Summit Midstream einen Gewinn von -0,660 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 155,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 140,2 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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