17.11.2025 06:31:29
Sundrug legte Quartalsergebnis vor
Sundrug präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 62,62 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 59,69 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 210,74 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 201,02 Milliarden JPY umgesetzt.
