SunPower Aktie
WKN DE: A0HHD1 / ISIN: US8676521094
|
04.12.2025 14:36:55
Sunpower Group to buy stakes in two China thermal energy projects
It will take 15% equity interest in Xinneng Thermal Power, and the remaining interest in Changshu Thermal Power that it does not...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sunpower Group Ltdmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Sunpower Group Ltdmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sunpower Group Ltd
|0,53
|-0,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX und DAX legen zu -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag aufwärts, während auch der deutsche Leitindex höher steht. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.