Super Micro Computer-Aktie nach Aktiensplit: Das kostet ein Super Micro-Anteilsschein jetzt

• Erster Aktiensplit im Verhältnis 1:10• Reaktion auf Aktienrally• KI-Boom stärkt Wachstum

Bei Super Micro Computer wird am heutigen Dienstag ein Aktiensplit wirksam. Das erste Mal in der Konzerngeschichte hat das Unternehmen eine derartige Kapitalmaßnahme durchgeführt. Die Super Micro-Aktie, die am Montagabend an der NASDAQ bei 416,40 US-Dollar aus dem Handel gegangen war, wird am Dienstag splitbereinigt gehandelt und kostet nun zeitweise noch 41,66 US-Dollar. Auf Basis des splitbereinigten Vortagesschlusskurses ergibt sich daraus ein Plus von 0,05 Prozent.

Super Micro-Aktiensplit im Verhältnis 1:10

Am Abend zuvor hatten Super Micro-Aktionäre für jede ihrer gehaltenen Aktien neun zusätzliche Anteilsscheine in ihre Depots gebucht bekommen. Dies sorgt für die massive optische Vergünstigung der Super Micro-Aktie am Dienstag, der Kurs wurde also durch zehn geteilt.

Kapitalmaßnahme trägt Aktienrally Rechnung

Mit der Kapitalmaßnahme reagiert der Serverhersteller auf die starke Kursentwicklung der Super Micro-Aktie. Nachdem der Anteilsschein das Jahr 2023 noch bei 284,26 US-Dollar beendet hatte, trieb der Hype um KI-Anwendungen und damit verbundene Unternehmen die Aktie 2024 in der Spitze bis auf 1.229 US-Dollar nach oben. Obwohl es in der Folge zu einer deutlichen Entspannung beim Aktienkurs kam, kostete der Anteilsschein mit über 400 US-Dollar dennoch immer noch deutlich mehr als im Dezember 2023.

Marktkapitalisierung bleibt unverändert

Trotz der optischen Verbilligung der Super Micro-Aktie ändert sich für Bestandsaktionäre nichts. Der Wert ihres Investments bleibt unverändert, auch die Marktkapitalisierung erfährt keine Anpassung, da die Anteile - anders als bei einer Kapitalerhöhung, in deren Rahmen zusätzliche Aktien ausgegeben werden - nicht verwässert werden.

Dass jede einzelne Aktie von Super Micro nun aber deutlich günstiger ist, könnte neue potenzielle Investoren auf den Markt rufen, die der höhere Aktienpreis zuvor abgeschreckt hatte. Zudem könnte die Kapitalmaßnahme auch als Vertrauensvorschuss des Managements gewertet werden, das offenbar einen weiteren Anstieg der Aktie für möglich hält.

KI-Boom stützt das Geschäft von Super Micro weiter

Dazu dürfte auch der anhaltende KI-Boom beitragen. Super Micro ist als Serverhersteller in diesem Boom-Segment, in dem eine anhaltend starke Nachfrage nach Rechenleistung herrscht, tätig. Davon will das Unternehmen auch weiterhin profitieren und hat zuletzt sein langfristiges Umsatzziel von 25 Milliarden US-Dollar jährlich auf 50 Milliarden US-Dollar angehoben.



