Super Micro Computer lässt Anleger vorab nicht auf die Geschäftsentwicklung schauen - Aktie auf Talfahrt

Super Micro Computer hat die Anleger am Mittwoch wohl mit der Verkündung des Termins für die Vorlage seiner Geschäftszahlen in die Flucht getrieben.

• Super Micro Computer verkündet Termin für Bilanzvorlage• Anleger hatten wohl auf vorläufige Zahlen gehofft• Super Micro Computer-Aktie mit Kursrutsch

Am Mittwoch gab der Anbieter von IT-Lösungen für künstliche Intelligenz Super Micro Computer bekannt, dass das Unternehmen am 6. August einen Live-Audio-Webcast einer Telefonkonferenz präsentieren wird, um die Ergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2024 zu besprechen.

Anleger enttäuscht

Anleger reagieren enttäuscht auf der Nachricht des kalifornischen Unternehmens. Wie Investing.com berichtet, hatten diese wahrscheinlich gehofft, dass Super Micro Computer seine Ergebnisse vorab bekannt geben könnte. Mit solchen Vorankündigungen, die in der Regel bereits Wochen vor der offiziellen Veröffentlichung der Geschäftszahlen erfolgen, könne das Management Investoren, zum Beispiel vor Investorentagen oder Investmentkonferenzen, auf dem Laufenden halten und die Markterwartungen steuern. Zudem könnten mögliche Überraschungen während der eigentlichen Vorlage der Geschäftszahlen abgemildert werden. Mit der Vorlage vorläufiger Zahlen könne auch der Aktienkurs stabilisiert und das Vertrauen der Anleger gewahrt werden sowie Kontext für Abweichungen von der erwarteten Leistung geliefert werden. Diese Möglichkeit wollte Super Micro Computer wohl allerdings nicht nutzen.

Super Micro Computer-Aktie abgestraft

Die Anleger schickten die Super Micro Computer-Aktie in Folge der Bekanntmachung am Mittwoch an der NASDAQ letztlich 9,15 Prozent ins Minus. Die Anteilsscheine beendeten die Sitzung bei 711,56 US-Dollar. Und auch am Donnerstag dürften sich die Verluste fortsetzen. Im vorbörslichen NASDAQ-Handel verliert die Super Micro Computer-Aktie zeitweise 2,05 Prozent auf 697,00 US-Dollar. Seit Jahresbeginn haben die Papiere des KI-Gewinners allerdings bereits um rund 150 Prozent zulegen können (Stand: 24.07.2024).

"Moderate Buy" für Super Micro Computer

Analysten bleiben dennoch weiter optimistisch für Super Micro Computer. Bei TipRanks haben in den letzten drei Monaten elf Wall Street-Analysten der Super Micro Computer-Aktie ein 12-Monats-Kursziel verpasst. Fünf der Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, weitere fünf raten dazu, das Papier zu halten und einer der Analysten hat ein Sell-Rating abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 978,50 US-Dollar. Das würde ein Aufwärtspotenzial von 37,5 Prozent bedeuten.

Redaktion finanzen.ch