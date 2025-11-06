|
06.11.2025 06:31:29
Super Micro Computer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Super Micro Computer hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,670 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,02 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,94 Milliarden USD umgesetzt.
