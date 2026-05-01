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WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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01.05.2026 16:58:04
Superdry co-founder found guilty of rape
James Holder raped a woman in her house after a night out, jury found after criminal trialWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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