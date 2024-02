Superior Plus: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Superior Plus veröffentlichte am 22.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Superior Plus hat ein EPS von 0,270 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,270 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,89 Prozent auf 985,8 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,07 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,272 CAD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,24 Milliarden CAD geschätzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,230 CAD beziffert. Im Jahr zuvor waren -0,580 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 3,35 Milliarden CAD – das entspricht einem Abschlag von 0,77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,38 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,299 CAD und einem Umsatz von 3,70 Milliarden CAD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at