SUZUKI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SUZUKI hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 76,42 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 37,87 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,35 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SUZUKI einen Umsatz von 8,29 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at