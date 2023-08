SW Umwelttechnik-Aktie: SW Umwelttechnik verzeichnet stabiles Ergebnis

Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf 3,6 Mio. Euro, im Vorjahr waren es 3,8 Mio. Euro gewesen. Das operativer Ergebnis (EBIT) lag bei 5,0 Mio. Euro, nach 6,2 Mio. im Vorjahr. Der Vorstand zeigte sich am Freitag zufrieden mit der Geschäftsentwicklung. Der Umsatz sank leicht auf 53,8 Mio. Euro, nach 58,6 Mio. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Die wirtschaftliche Lage in Europa sei angesichts der stagnierenden Konjunktur, der hohen Inflation und des verschärften Zinsumfelds schwierig, die Industriekonjunktur sei davon besonders betroffen. "Dementsprechend ist die allgemeine Lage der Bauwirtschaft angespannt, die im Vorjahr begonnene Abflachung setzte sich auch heuer fort", schrieben die Vorstände Klaus Einfalt und János Váczi im Halbjahresfinanzbericht.

Der Finanzverlust verringerte sich aufgrund der Erholung der ungarischen Landeswährung Forint gegenüber der Vorjahresperiode von 1,7 auf 0,8 Mio. Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank auf 7,4 Mio. Euro, im Vorjahr hatte er 8,3 Mio. Euro betragen. "Das erste Halbjahr 2023 war für uns sehr zufriedenstellend", meinten die Vorstände. Der Umsatz liege zwar leicht unter dem "extrem guten" Halbjahr 2022, aber immer noch "auf sehr hohem Niveau". Die SW Umwelttechnik entwickelt und produziert Betonfertigteile für Hoch- und Tiefbau.

Das Unternehmen spüre die Nachfrageänderung in Österreich nur geringfügig, in Ungarn und Rumänien sei man in der Lage gewesen, einen Teil der Rückgänge im Hochbau durch Zuwächse im Tiefbau auszugleichen. In Ungarn seien die Produktionskapazitäten aufgrund eines Großauftrages für 2023 ausgelastet. "Damit bleibt der Ausblick bis zum Jahresende gut", so der Vorstand. Auch langfristig sei die Prognose aufgrund der hohen Nachfrage positiv.

Rund die Hälfte seines Umsatzes erwirtschaftet das Unternehmen in Ungarn, ein Drittel entfällt auf Rumänien. Der österreichische Markt trägt rund 10 Prozent zum Umsatz bei. Der Personalstand stieg im ersten Halbjahr 2023 auf 709 Personen, nach 675 im Vorjahr. Davon waren 59 in Österreich beschäftigt, 319 in Ungarn und 331 in Rumänien.

Umfangreiche Zuflüsse von EU-Mittel in Rumänien dürften die dortige wirtschaftliche Entwicklung ankurbeln, wovon auch SW Umwelttechnik profitieren werde. Die Auslastung in Rumänien und Ungarn sei hoch. Für das Gesamtjahr 2023 erwartet der Vorstand deshalb "ein ähnliches Umsatzniveau wie im Vorjahr".

