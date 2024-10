Swedbank Prefshares will be exchanged into original sh latest 2013 hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Swedbank Prefshares will be exchanged into original sh latest 2013 hat sich am 23.10.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2024 beendeten Quartals geäußert.

Beim Umsatz wurden 40,97 Milliarden SEK gegenüber 38,51 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at