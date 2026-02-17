|
17.02.2026 20:10:27
Swiss Market Ends Higher Again
(RTTNews) - The Switzerland market ended on a firm note on Tuesday, extending gains to a fourth straight session, with investors mostly reacting to recent earnings updates and economic data.
The benchmark SMI closed up by 96.84 points or 0.71% at 13,752.84.
Kuehne + Nagel and Alcon moved up nearly 3%. Lindt & Spruengli, Roche Holding and Galderma Group gained about 2.4%, 2.2% and 2.1%, respectively.
Lonza Group, Sonova, Novartis, Logitech International, Helvetia Baloise Holdings, Swiss Re, Richemont, VAT Group and Zurich Insurance Group gained 1.1%-1.7%.
Amrize ended nearly 2% down. Nestle and ABB closed lower by 1.4% and 1.1%, respectively. Straumann Holding and Julius Baer ended with modest losses.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Wall Street schließt stabil -- Nikkei beendet Handel im Minus
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag seitwärts. Der japanische Aktien gab am Dienstag nach.