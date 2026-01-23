|
23.01.2026 19:03:21
Swiss Market Ends On Weak Note
(RTTNews) - The Switzerland market stayed weak right through the trading session on Friday with investors largely refraining from picking up stocks, choosing to wait for directional clues.
The benchmark SMI, which dropped to a low of 13,101.13 a little past mid afternoon, ended the session with a loss of 81.27 points or 0.61% at 13,147.13.
Holcim, Alcon, Swiss Life Holding, UBS Group and Kuehne + Nagel lost between 2% and 2.4%. Helvetia Baloise Holding, Zurich Insurance, Galderma Group, Richemont, Straumann Holding, Lindt & Spruengli and Partners Group ended down by 1.25% to 1.8%.
Nestle, Sika, Logitech International, Sonova and Geberit also closed notably lower.
Sandoz Group climbed 2.4%. Swisscom added 1.08%, while Novartis, ABB and SGS posted modest gains.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.