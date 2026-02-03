|
03.02.2026 19:59:38
Swiss Market Ends Weak
(RTTNews) - After a positive start, Swiss stocks slipped into negative territory around noon on Tuesday, and then stayed weak till the end of the day's session.
The benchmark SMI settled with a loss of 36.53 points or 0.27% at 13,372.58, about 60 points off the day's low of 13,312.54.
Partners Group ended 6.5% down. Straumann Holding, SGS and Alcon lost 2.4%-2.5%.
Sonova closed lower by 1.87%, while Richemont, Lonza Group and Sandoz Group lost 1.3%-1.6%.
Lindt & Spruengli, Galderma Group, Kuehne + Nagel, Givaudan, Roche Holding and VAT Group also closed weak.
Julius Baer climbed nearly 3%. Holcim gained about 1.4%. Schindler Ps closed nearly 1% up. Nestle, Sika, Amrize and ABB closed with moderate gains.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!