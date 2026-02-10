10.02.2026 19:20:19

Swiss Market Settles Flat After Lackluster Session

(RTTNews) - Swiss stocks swung between gains and losses in cautious trading on Tuesday as investors appeared reluctant to make significant moves, choosing to wait for some clear direction.

The benchmark SMI, which moved in a tight band of about 65 points, settled at 13,518.22, little changed from previous close of 13,517.73.

Richemont climbed 2.25%. Givaudan gained about 1.85%, while Alcon and Geberit closed higher by about 1.55% at CHF61.02 and CHF633.80, respectively.

Lindt & Spruengli, Sika, Straumann Holding, Partners Group, Schindler Ps, Logitech International, Nestle and Novartis also closed on firm note.

Zurich Insurance Group closed down by 3.16%, and Julius Baer ended 3.04% down. UBS Group, Kuehne + Nagel, Helvetia Baloise Holding, Sandoz Group, Holcim and Amrize lost 1%-1.5%.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX schließlich unter 25.000 Punkten -- Asiens Börsen letztlich höher - Nikkei weiter auf Rekordkurs
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex legte zu. Die US-Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Dienstag höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen