Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN DE: 852246 / ISIN: CH0012332372
|
04.12.2025 07:57:50
Swiss Re beruft neue Personalchefin
Beim Schweizer Rückversicherer ist die bisherige Personalchefin aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Nachfolgerin wird die HR-Chefin des Bereichs Property & Casualty Reinsurance.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
