Synchrony Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Synchrony Financial veröffentlichte am 23.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,30 Prozent auf 3,66 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,09 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,931 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 3,54 Milliarden USD gelegen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,19 USD, nach 6,15 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 13,63 Milliarden USD, während im Vorjahr 11,67 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 5,09 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 13,51 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at