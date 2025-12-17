|
17.12.2025 06:31:28
SYS präsentierte Quartalsergebnisse
SYS hat am 15.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 5,49 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SYS 7,92 JPY je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SYS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,76 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,41 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
