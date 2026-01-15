System Integrator: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

System Integrator hat am 14.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,34 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,01 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,42 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,25 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at